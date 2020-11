Magenta-Sport-Cup : Krefelder Eishockey-Profi positiv auf Coronavirus getestet

Krefeld Josh Brook von den Krefeld Pinguinen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Was das für den Magenta-Sport-Cup bedeutet, bei dem die Pinguine momentan auflaufen.

Bei den Krefeld Pinguinen ist Eishockey-Profi Josh Brook positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Pinguine am Donnerstag mit.

Beim 21 Jahre alten Kanadier war der Test bereits im Vorfeld des MagentaSport-Cups durchgeführt worden. Brook war daher nicht mit zum Spiel am Mittwoch bei den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven (1:3) gereist. Nach Angaben des Clubs seien weitere Tests in seinem Umfeld und im Team negativ ausgefallen. Der bislang symptomfreie Brook sei derzeit in häuslicher Quarantäne.