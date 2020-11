1:2- Niederlage : Pinguine verlieren Geisterderby gegen DEG

Krefeld Im dritten Spiel des Magenta-Sport-Cups mussten sich die Krefelder dem rheinischen Rivalen mit 1:2 geschlagen geben. Die Schwarz-Gelben verkauften sich nach der Unruhe der vergangenen Tage sehr teuer. Nur Vinny Saponari traf.

Die Pinguine kassierten am Dienstagabend im Magenta-Sport-Cup gegen die Düsseldorfer EG mit 1:2 ihre zweite Niederlage des Turniers. Vor leeren Rängen im Rather ISS-Dome fiel die Entscheidung erst kurz vor Spielende. Dem ersten Geister-Derby in der Geschichte beider Teams fehlte alles, was diese Duelle der rheinischen Rivalen in den vergangenen Jahren so oft prägte, allen voran die Emotionen und die Stimmung und die Gesänge von den Rängen. Den Pinguinen merkte man nach dem überzeugenden Auftritt gegen Wolfsburg die Ereignisse der vergangenen Tage an. An Einsatzwillen fehlte es dem Team nicht. Aber Wade Bergman in der Abwehr oder Kris Foucault im Angriff wurden schmerzlich vermisst.