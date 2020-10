Beim Magenta Sport Cup 2020 : Pinguine wollen mit „schlagkräftiger Mannschaft“ antreten

Krefeld Die Pinguine kehren beim MagentaSport Cup aufs Eis zurück. Acht DEL-Teams nehmen an dem Turnier teil. Die Krefelder treffen in der Gruppe A auf die Düsseldorfer EG, Bremerhaven und die Grizzlys Wolfsburg.

Die Krefeld Pinguine freuen sich auf den MagentaSport Cup und besonders auf die beiden Derbys gegen die Düsseldorfer EG. „Wir haben kurz überlegt, ob wir am Turnier teilnehmen sollen oder nicht. Aber wir haben gespürt, wie sehr sich unsere Spieler darauf freuen und haben daher zugesagt. Auch wenn wir zwei Spieler schon an andere Vereine ausgeliehen haben, werden wir mit einer schlagkräftigen Mannschaft an den Start gehen“, sagte der Sportliche Leiter Sergej Saveljev. Der neue Cheftrainer Glen Hanlon wird in der kommenden Woche in Krefeld erwartet.