3:2-Sieg nach Verlängerung : Lessio beschert Pinguinen in Nürnberg den zweiten Punkt

Krefeld Die Krefeld Pinguine haben einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Sie gewannen das Kellerduell in der Deutschen Eishockey Liga bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 nach Verlängerung. Dabei waren sie sogar dem dritten Punkt ganz nahe.

Sergei Belov vertrat den verletzten Oleg Shilin im Tor. Etwas überraschend entschied sich die Sportliche Leitung dafür, Verteidiger Patrik Hersley als überzähligen Kontingentspieler auf die Tribüne zu setzen. Damit standen einschließlich Tom-Eric Bappert, der sein Saisondebüt feierte, nur sechs Verteidiger im Kader. Weil Anton Berlyov ins Team zurückkehrte, konnte der Trainer vier Sturmreihen aufbieten. Robert Sabolic lief wie bereits im letzten Drittel in Straubing im ersten Sturm auf. Lucas Lessio bildete zusammen mit Berlyov und Maciek Rutkowski den zweiten Angriff. Am Rande der Partie in Nürnberg wurde bekannt, dass Stürmer Nikita Shatsky die Pinguine verlassen hat.

Im zweiten Abschnitt blieben klare Torchancen zunächst Mangelware. In der 26. Minute mussten die Pinguine den Ausfall von Torwart Belov verkraften. Er hatte sich bei einer Abwehrreaktion verletzt und verschwand sofort humpelnd in die Kabine. Nikita Quapp ging für ihn ins Tor. Als die Gastgeber zu ihrer ersten Überzahl kamen, war er gegen einen Schuss von Chris Brown machtlos (30.). Weil Quapp danach mehrfach gut parierte und Lessio und auch Laurin Braun am Nürnberger Torhüter Niklas Treutle scheiterten, ging es mit 1:1 in die zweite Pause.