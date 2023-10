Pinguine schlagen Freiburg Gelungener Einstand für Hohenberger

Typisch im Sport, wenn eine Mannschaft im Spiel eins nach einer Trainerentlassung gewinnt. Das traf am Freitagabend auch auf die Pinguine zu, die Spiel eins ohne Boris Blank hinter der Bande gegen den EHC Freiburg mit 6:3 gewannen. Gegenüber der Niederlage am Sonntag gegen Schlusslicht Bietigheim hatten die Schwarz-Gelben diesmal das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite und waren durch die Rückkehr von Jon Matsumoto auch in Überzahl erfolgreicher. Dazu war der Gäste-Torwart kein starker Rückhalt seines Teams. Gerade vor dem schweren Spiel am Sonntag in Kassel ist der Sieg wichtig für das Selbstvertrauen. Gut 400 KEV-Fans werden in der Arena am Auestadion erwartet.