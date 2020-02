16 Punkte gesammelt : Laurin Braun schwärmt vom Januar

Hier bejubelt Laurin Braun (re.) im Spiel gegen Köln seinem Treffer zur 3:0-Führung der Pinguine. Am Ende verbuchte er fünf Scorerpunkte. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Stürmer der Krefeld Pinguine bedauert, dass die Mannschaft nicht über die ganze Saison so erfolgreich war wie im vergangenen Monat.

Wunder gibt es im Sport immer wieder. Die Krefeld Pinguine brauchen schon ein ganz großes Wunder, wenn sie noch die Pre-Play-offs erreichen wollen. Durch die Niederlage am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten Augsburger Panther werden die letzten neun Punktspiele nach der Länderspielpause zur Abschiedstour. Die KEV-Fans müssen nun schon zum fünften Mal in Folge auf den Saisonhöhepunkt verzichten. Damit können sie in diesem Jahr gut leben, denn viel wichtiger ist, dass sie ab September wieder DEL-Eishockey in der Yayla-Arena sehen können.

Bis dahin werden die Fans wahrscheinlich noch oft vom Heimspiel am Freitag gegen die Kölner Haie sprechen. Der 8:2-Derbysieg erhält in der Krefelder DEL-Geschichte einen eigenen Platz. Vor einer prächtigen und stimmungsvollen Kulisse spielten sich die Pinguine in einen Rausch. Für 60 Minuten ließen sie den ganzen Frust der vergangenen Wochen, der sich bei ihnen und den Fans angesichts des drohenden Aus aufgestaut hat, vergessen. Und mitten drin Laurin Braun. Der Stürmer krönte sein 500. DEL-Spiel mit fünf Scorerpunkten. Den Rekord in Krefeld und in der gesamten Liga hält immer noch Herberts Vasiljevs mit acht Scorerpunkten beim 8:2-Heimsieg am 15. Dezember 2006 gegen Frankfurt. Vor dem Spiel wusste Braun gar nichts von seinem Jubiläum: „Ich habe es erst gerade erfahren. Aber ich bin stolz drauf und hoffe, dass noch viele Spiele dazukommen.“ Der Wahl-Berliner fuhr nach dem Spiel in Augsburg gemeinsam mit Alex Trivellato an die Spree, um dort ein paar Tage bei den Familien durchzuatmen. „Die italienische Nationalmannschaft hat jetzt keine Maßnahme“, sagte der Verteidiger. So machte sich lediglich der Däne Phillip Bruggisser auf den Weg zur Nationalmannschaft.

info Noch fünfmal zu Hause und viermal auswärts Nach der Länderspielpause stehen folgende Spiele auf dem Programm: Fr. 14.2. H Berlin So. 16.2. A Iserlohn Mi. 19.2. H Schwenningen Fr. 21.02. A Wolfsburg S0.23.02. H Straubing Fr. 28.02. A Mannheim So. 01.03. H. Nürnberg Fr. 06.03. A Düsseldorf So. 08.03. H München

Laurin Braun ist ein Neuzugang, der seine Erwartungen erfüllt hat und zuletzt an der Seite von Martin Schymainski und Grant Besse Lagacé eine sehr gute Sturmreihe bildete. „Leider hatten wir in dieser Saison hier und da Pech mit Verletzungen und zu viele Ups und Downs. Seit Januar läuft es viel besser. Da haben wir viele Punkte gesammelt, weil wir als Mannschaft aufgetreten und meistens kontinuierlich strukturiert gespielt haben“, sagte der Außenstürmer, der am 18. Februar 29 Jahre alt wird. In der Tat kann sich die Jenner-Bilanz der Schwarz-Gelben sehen lassen. 16 Zähler bedeuten Platz fünf in der Monats-Tabelle. Nur Mannheim, Straubing, Bremerhaven und Nürnberg waren im abgelaufenen Monat besser.

Nach 40 Saisonspielen stehen für Braun zehn Treffer und elf Assists zu Buche. Mehr Scorerpunkte (23) sammelte er zuletzt in der Saison 2012/13 bei den Eisbären.

Nicht weniger happy war Oskar Östlund nach dem Heimsieg gegen Köln. Erst am Morgen vor dem ersten Bully hatte der schwedische Torhüter erfahren, dass Jussi Rynnäs passen muss und er so zu seinem DEL-Debüt kommt. Obwohl er in dieser Saison bei AIK Skelleftea nur viermal im Tor stand, merkte man ihm das nicht an. Hinterher konnte er sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt mal 51 Schüsse meistern musste, nur zwei Gegentreffer kassierte und trotzdem das Eis als Sieger verlassen konnte. Auch 19 Stunden später war Östlund, der am 11. Februar 28 Jahre alt wird, ein starker Rückhalt. Ob er für die Pinguine ein Mann für die Zukunft ist, bleibt abzuwarten.