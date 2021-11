Verfahren in den USA : Ex-Pinguine-Coach Donatelli gegen Kaution auf freiem Fuß

Clark Donatelli als Trainer der Krefeld Pinguie in der Yayla-Arena. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Ende September entlassene Trainer der Krefeld Pinguine steht in den USA wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Er soll im November 2018 die Frau des damaligen Co-Trainers gewaltsam unsittlich angefasst haben.

Clark Donatelli, der zu Saisonbeginn noch Trainer der Krefeld Pinguine war, ist in Rhode Island in vier Fällen wegen sexueller Nötigung angeklagt. Das berichtet „The Athletic“, eine Sport-Website mit nationaler und lokaler Berichterstattung in 47 nordamerikanischen Städten sowie im Vereinigten Königreich bietet.

Wie lautet der Vorwurf? Donatelli soll Erin Skalde sexuell belästigt haben. Sie ist die Ehefrau von Jarrod, der Co-Trainer von Donatelli bei WilkesBarre/Scrantons Penguins war, einer Minor-League-Tochter der Pittsburgh Penguins.

Info Nationalspieler der USA und Trainer in Krefeld Clark Donatelli ist 55 Jahre alt und in den USA geboren. Als NHL-Spieler gehörte er der Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen an. Als Trainer betreute er ab 2016 die Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Am 28. Juli 2019 trat er aus persönlichen Gründen zurück. Im Februar 2021 wurde er Trainer der Krefeld Pinguine, die ihn am 22. September wieder entließen.

Was ist demnach geschehen? Laut Erin Skalde war das Trio am 11. November 2018 nach einem Spiel in einem Restaurant. Donatelli soll Erin Skalde als sexy bezeichnet und als ihr Mann auf die Toilette gegangen sei, sie unsittlich berührt haben. Auf der Fahrt nach Hause habe Donatelli darauf bestanden, im Auto mit Erin Skalde hinten zu sitzen. Dort habe er sie erneut unsittlich berührt. Als Jarrod Skalde ihn später mit den Vorwürfen konfrontierte, habe Donatelli gesagt, er sei betrunken gewesen und könne sich nicht daran erinnern, doch habe er sich entschuldigt und gesagt, er gestehe den Vorfall Billy Guerin, dem General Manager der Penguins. Als Donatelli dies nicht tat, informierte Jarrod Skaldes 2019 in Vancouver Guerin.

Das Verfahren gegen Donatelli Nachdem am 26. Juli 2021 Anklage gegen ihn erhoben und ein Haftbefehl erlassen wurde, gab es sogar einen Auslieferungsantrag der Behörden. Zu dem Zeitpunkt stand Donatelli als Trainer bei den Krefeld Pinguinen unter Vertrag. Am 23. September wurde er von den Aufgaben entbunden und kehrte in die USA zurück. Dort stand er am 10. November vor Gericht und wies alle Anschuldigungen zurück. Gegen eine Kaution von 10.000 Dollar durfte er den Gerichtssaal verlassen mit der Auflage, dass ihm jeglicher Kontakt zu Erin Skalde untersagt ist. Das Verfahren wird im Dezember fortgesetzt.