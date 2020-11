Magenta-Sport-Cup : Krefelder Pinguine bestätigen ersten Corona-Fall

Krefeld Der kanadische Neuzugang Josh Brook wurde bei einem routinemäßigen Test im Vorfeld des Magenta-Sport-Cups positiv auf das Coronavirus getestet. Trotz der 1:3-Niederlage in Bremerhaven machte der Auftritt des Teams am Abend zuvor Appetit auf mehr.

Die 14. Niederlage in Folge schmerzt angesichts der widrigen Umstände nicht so sehr wie in der Liga. Zwölf Neuzugänge standen bei den Schwarz-Gelben auf dem Eis. „Die meisten Jungs sind erst seit zwei Wochen, einige erst seit einer Woche da. Aber wir haben trotzdem versucht, an einem Strang zu ziehen und die Dinge, die wir besprochen haben, gut umzusetzen, das war positiv. Es gibt Sachen, die wir verbessern müssen, aber das wäre auch bei einem Sieg so. Insgesamt war es ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Hospelt. Die neue Marschrichtung sei schon zu erkennen gewesen: „Wir wollen mehr draufgehen und nicht mehr so viel abwarten.“