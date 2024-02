Viertelfinale beginnt am Samstag U20 des KEV eröffnet die Play-off-Saison

Im Viertelfinale trifft der KEV jetzt in einer Best-of-Five-Serie auf den Meisterschaft-Favoriten und Hauptrundensieger Kölner Junghaie. Los geht es am Samstag um 17 Uhr in der Köln-Arena 2 an der Gummersbacher Straße. Diese Begegnung ist mit 500 Zuschauern bereits restlos ausverkauft. Spiel zwei findet am Sonntag um 13.30 Uhr in der Rheinlandhalle statt. „Im Rahmen eines großen Eishockeytages an der Westparkstraße gewähren wir allen Dauerkarten- und Tageskartenbesitzern der Pinguine freien Eintritt und hoffen dadurch vor dem Spiel der Pinguine gegen Ravensburg (18.30 Uhr) auf große Zuschauerunterstützung“, sagt der Sportvorstand des KEV 81 Elmar Schmitz.