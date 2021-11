Zum vierten Mal in der Yayla-Arena : Vorhang auf zum Deutschland-Cup

Marcel Noebels, hier vorne rechts beim Training in der Yayla-Arena, gehört zu den Führungsspielern der DEB-Auswahl. Foto: City-Press GmbH/Marco Leipold

Krefeld In der Yayla-Arena findet von Donnerstag bis Sonntag zum vierten Mal in Folge das Traditions-Eishockey-Turnier des DEB statt. Das deutsche Team trifft am ersten Spieltag auf Russland. Marcel Noebels und Daniel Pietta in einer Reihe.

Wenn sich am Donnerstag in der Yayla-Arena um 16.15 Uhr mit dem Spiel Schweiz gegen Slowakei der Vorhang zum Deutschland-Cup öffnet, sind die Ränge wohl noch ziemlich leer. Denn angesichts der Corona-Pandemie werden nicht viele Fans der beiden Teams erwartet. Das wird ab 19.45 Uhr anders sein, wenn Deutschland auf die Auswahl Russlands trifft. Denn dieses Duell elektrisiert die Fans beider Teams. Wie schon vor zwei Jahren, werden viele Anhänger der Sbornaja, wie das russische Team genannt wird, wieder für gute Stimmung auf den Rängen sorgen.

Für Spieler der DEB-Auswahl, die 2018 beim glorreichen Olympia-Finale von Pyeongchang dabei waren und Silber gewannen, ist seitdem das Wiedersehen ein besonderer Moment. Dazu gehört auch Marcel Noebels, dessen Eishockey-Wiege an der Krefelder Westparkstraße steht. Der 29-jährige Tönisvorster, der nach seiner Rückkehr aus Nordamerika seit 2014 für die Eisbären Berlin spielt und dort zu einem der besten deutschen Stürmer gereift ist, freut sich immer, wenn er mit Berlin oder der Nationalmannschaft an die Wurzeln seiner Profikarriere zurückkehrt: „Es ist immer wieder schön, nach Krefeld zu kommen. Die Bedingungen für das Turnier sind hier super.“ Dafür sorgt im Team auch Pinguine-Betreuer Christian Menningen, der mittlerweile zum Stammpersonal des DEB gehört. „Ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Als ich mit 17 bei den Pinguinen gespielt habe, war Christian genauso wie er heute zu mir ist. Ich schätze ihn sehr. Als Betreuer hat er keinen einfachen Job. Wir alle sind irgendwie schon speziell und jeder hat so seine eigenen Wünsche. Aber wenn er eins nicht kennt, ist das ein Nein. Er versucht immer, für die Spieler alles möglich zu machen. Alleine das ist schon eine Riesenhilfe.“

Info Für den Deutschland-Cup gilt die 3G-Regel Do.11.11., 16:15 Uhr: Slowakei – Schweiz. 19:45 Uhr: Deutschland – Russland. Sa. 13.11.| 14:30 Uhr: Deutschland – Schweiz. 18 Uhr: Russland – Slowakei. So. 14.11.|, 11 Uhr: Schweiz – Russland.| 14:30 Uhr: Deutschland – Slowakei. Der Zutritt erfolgt gemäß der 3- G-Regelung. Ein Nachweis (maximal 24 Stunden alt) muss am Einlass vorgezeigt werden.

Wenn es ab 19.45 Uhr nicht nur um den Turniersieg geht, sondern auch um die Tickets für Olympia 2022 in Peking, gehört Noebels zu den Führungsspielern. „Durch die eine oder andere Absage sind noch einige jüngere Spieler dazu gekommen, die zum ersten Mal dabei sind und noch nicht so viel internationale Erfahrung haben. Aber die Jungs sind aktuell gut drauf. Wir werden aber eng zusammenrücken müssen und die erfahrenen Spieler vorangehen. Darauf kann sich Bundestrainer Toni Söderholm verlassen, der mit dem Außenstürmer und DEL-Spieler des Jahres 2020 von den Eisbären zusammen mit dessen Teamkollegen Leon Pföderl und Ex-Pinguin Daniel Pietta eine Reihe bildet, die auch als Überzahlformation aufs Eis kommt.

Obwohl es beim Deutschland-Cup auch um das Olympia-Ticket geht, spürt Noebels keinen Druck: „Wenn man für Deutschland spielt, will man immer sein Bestes geben und gewinnen. Ich glaube schon, dass Toni sich seine Gedanken gemacht hat und sein Gerüst für Peking steht. Aber bis dahin kann wegen der Pandemie oder Verletzungen noch viel passieren.“