Der Verteidiger spielt für Italien : Trivellato rechnet mit der WM-Absage

Alex Trivellato, hier bei der Verabschiedung von den Fans nach dem letzten Saisonspiel gegen München, wird bei den Pinguinen bleiben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefeld Der italienische Nationalspieler rechnet nicht damit, dass im Mai in der Schweiz das Turnier stattfindet. Er ist froh, dass es seinen Eltern, die in der Nähe von Bozen leben, gut geht. Seinen Vertrag in Krefeld soll er bereits verlängert haben.

Von Josef Hermanns

Im Kader der Krefeld Pinguine steht mit Alex Trivellato ein Spieler aus Italien, also aus dem Land, das in Europa am härtesten vom Corona-Virus betroffen ist. Der 27-jährige Verteidiger stammt aus Liefers in der Nähe von Bozen. Seine Eltern und viele Freunde leben immer noch dort. „Meinen Eltern und meinen Freunden geht es zum Glück gut, ich stehe in ständigem Kontakt mit ihnen. Mein Vater sagt, es ist alles lahmgelegt, in Italien steht das öffentliche Leben still, es gibt nur noch Geisterstädte“, erzählt der sympathische Italiener. Der 188 Zentimeter große und 91 Kilogramm schwere Verteidiger hofft natürlich auf eine baldige Besserung der Lage in seiner Heimat: „Ich hoffe, dass das Maximum an Infektionen erreicht ist und die Zahlen heruntergehen. Das medizinische System ist in Italien übrigens gut, die Kapazitäten sind ausreichend, aber die Ärzte sind einfach überlastet.“

Ab dem 13. April sollte in seiner Heimat für das Nationalteam die Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft in der Schweiz, die vom 8. Bis 24. Mai dort ausgetragen werden soll, starten. Dann wollte Trivellato auch in sein Heimatland zurückkehren. Er rechnet aber nicht mehr damit, dass die Weltmeisterschaft überhaupt stattfindet: „Man soll zwar nie Nie sagen, aber ich gehe davon aus, dass das Turnier abgesagt wird. Es ist unrealistisch, dass in der Schweiz gespielt wird, wir können ja auch nicht trainieren“, sagt Trivellato, der im vergangenen Mai bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei die Italienische Nationalschaft noch als Kapitän auf das Eis führte und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich die Auswahl in einem dramatischen Spiel gegen Österreich noch den Klassenerhalt sicherte.

zur person 108 Länderspiele für Italien Alex Trivellato: Geb. 5. Januar 1993 in Bozen (Italien) Nationalität: Deutsch/Italienisch Position: Verteidiger Clubs in der DEL: Berlin, Schwenningen und Krefeld seit November 2017 Bilanz in der DEL: 325 Spiele, 16 Tore, 32 Vorlagen, 110 Strafminuten Länderspiele: 108 für Italien, 3 Tore und 5 Vorlagen.