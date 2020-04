Ein großes Talent : Tim Stützle führt die europäische NHL-Draft-Liste an

Der 18-jährige Eishockey-Stürmer aus der Jugend des Krefelder EV besitzt gute Chancen, auf der abschließenden Liste weit vorne zu stehen.

Krefeld ist im Eishockey traditionell ein Standort für sehr gute Nachwuchsarbeit. Jüngstes Beispiel ist Tim Stützle. Der 18-jährige Stürmer, der nach der Saison 2016/17 vom Krefelder EV zu Adler Mannheim wechselte, führt die in dieser Woche von der NHL veröffentlichte europäische Draft-Liste an. Damit ist er der erste Spieler aus der schwarz-gelben Talentschmiede, der Platz eins belegt. Leon Daraisaitl hatte vor seinem Wechsel nach Nordamerika Platz zwei belegt. Stützle, der sich momentan bei seinen Eltern in Vorst aufhält und sich dort fit hält, besitzt sehr große Chancen, beim abschließenden NHL-Draft als einer der ersten Spieler gezogen zu werden. „Dass ich so hoch eingeschätzt wurde, ist eine riesengroße Ehre für mich“, sagte Stützle in einem Interview, das auf der NHL-Homepage veröffentlicht wurde. Dort erklärte Goran Stubb, NHL-Director of European Scouting: „Tim ist ein Ausnahmetalent mit großartigen Fähigkeiten.“ In den vergangenen Wochen und Monaten war Stützle von vielen Scouts aus Nordamerika beobachtet worden. „Er ist ein herausragender Schlittschuhläufer und verfügt neben seiner Schnelligkeit über einen ausgeprägten Sinn für das Spielgeschehen“, urteilt Goran Stubb. Darüber hinaus gehe er sicher mit dem Schläger um, besitze eine gute Puckkontrolle und habe einen harten Schuss.