Die Krefelder wollen in Niederbayern ihre kleine Siegesserie ausbauen. : Tigers sind hungrig auf die Pinguine

So wie hier in Iserlohn nach dem letzten Spiel des alten Jahres, wollen sich die Pinguine auch in Straubing nach einem Sieg im ersten Spiel des neuen Jahres von ihren Fans verabschieden. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Mittwoch starten die Krefelder mit dem Auswärtsspiel in Straubing ins neue DEL-Jahr. Nach den drei Siegen am Ende des alten Jahres tritt das Team mit gewachsenem Selbstvertrauen an. Aber auch die Gastgeber sind gut drauf.

Mit drei Siegen in Folge feierten die Pinguine einen so erfolgreichen Jahresausklang wie schon lange nicht mehr. Zuletzt gab es in der Saison 2012/13 vier Siege in Serie. Damals beendeten die Krefelder die Hauptrunde als Tabellendritter. Davon können sie in diesem Jahr nur träumen. Bei 12 Punkten Rückstand auf Platz sechs wäre ein Platz in den Pre-Play-offs schon ein Erfolg. Doch der Weg dahin ist noch lang und beschwerlich.

Gleich am zweiten Tag des neuen Jahres stehen die Schwarz-Gelben in der Straubinger Eishalle am Pulverturm ab 19.30 Uhr vor einer hohen Hürde. Die Tigers schnuppern als Tabellensiebter an einem Platz in den Top-Sechs und sind nach ihrem 3:1-Erfolg im letzten Spiel des alten Jahres gegen die Kölner Haie hungrig auf den nächsten Gegner vom Rhein. Die Krefelder starten mit gewachsenem Selbstvertrauen in das neue DEL-Jahr. Die jüngsten Siege waren besonders für die Köpfe der Spieler enorm wichtig und stärken den Glauben, die Play-offs erreichen zu können.

Zahlen und fakten Zwei Spiele endeten nicht nach 60 Minuten In dieser Saison endeten die bisherigen beiden Duelle gegen die Tigers am 5. Oktober in Krefeld mit 2:3 n.V. und am 4.11. in Straubing mit 2:3 n.P. Damals verwandelte Mathias Trettenes den entscheidenden Penalty und sicherte den Pinguinen damit den wichtigen Zusatzpunkt. In den vergangenen beiden Spielzeiten gewann jedes Team zwei Spiele.

Die Spiele auf der Zielgeraden des alten Jahres zehrten an den Kräften. Das war in Iserlohn im letzten Drittel deutlich zu erkennen, als die am Freitag spielfreien und daher ausgeruhten Roosters mächtig Druck machten. Torwart Dimitri Pätzold, der maßgeblich Anteil hatte, dass sein Team am Ende als Sieger das Eis verließ, brachte es hinterher auf den Punkt: „Es ist natürlich schade, dass wir den knappen Vorsprung nicht verteidigen konnten. Aber vom Spielverlauf her können wir mit den beiden Punkten mehr als zufrieden sein. Iserlohn hat im letzten Drittel alles gegeben und uns unter Druck gesetzt.“ Dass seine Vorderleute sich kaum befreien konnten, begründete der erfahrene Goalie so: „Nach dem Mannheim-Spiel war das zu erwarten, da haben wir viel Energie gelassen. In einer Phase mit so vielen Spielen in Folge ist es nicht einfach, mit hundertprozentiger Energie zu spielen.“

Mit drei Torhütern und 20 Feldspielern machten sich die Krefelder am Neujahrstag auf den Weg nach Niederbayern. Dazu zählten auch die jüngsten Tribünengäste Patrick Seifert und Adrian Grygiel. Trainer Brandon Reid will am Morgen vor dem Spiel entscheiden, wen er ins Tor stellt. Im Sturm muss er durch den Ausfall von Vinny Saponari auf jeden Fall eine Veränderung vornehmen. Schon in Iserlohn hatte der Coach nach dem Ausscheiden des Deutsch-Amerikaners seine Überzahlformationen umgestellt.

Sportdirektor Matthias Roos zog am ersten Tag des neuen Jahres ein positives Fazit der bisherigen Saison: „Für mich und für meine Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle ist es sehr erfreulich, dass es der Mannschaft mit den drei Siegen gelungen ist, aufkommende Unruhe nach der Niederlagenserie im Keim zu ersticken.“ Entscheidend sei, dass man Ruhe in den Klub gebracht sowie sich sportlich und wirtschaftlich positiv entwickelt habe.