2< Unnötige Heimniederlage Schwache Pinguine verteilen Geschenke

Trainer Draisaitl reagierte sofort und baute fortan wieder auf den 3M-Sturm. Sein Team ergriff auch sofort die Initiative. Doch Riefers und Mouillierat vergaben bei Großchancen die mögliche Führung. Das war auch zu Beginn des Schlussdrittels der Fall, als sich die Falken die nächste Strafe einhandelten. Doch das Heilbronner Bollwerk um den sehr sicheren Torwart Mnich hielt dem Druck Stand. Auch in der Folgezeit war das Nest der Falken wie zugenagelt. Die Pinguine gingen in der nach 40 Minuten ausgeglichenen Schussbilanz (24:24) zunächst in Führung. Wie so oft, fällt ein Treffer dann unverhofft. Maxi Söll zog kurz hinter der blauen Linie nicht mal hart ab. Doch der Puck trudelte vorbei an Freund und Feind in die Heilbronner Maschen (53.). Doch der Jubel verhallte schnell. Als Belov einen Puck im Slot nicht unter Kontrolle bekam, staubte Della Rovere zum 2:2 ab (55.). Sekunden später stockte den KEV-Fans der Atem, als Cabana alleine auf Belov zulief. Aber der Russe verhinderte mit einer Glanztat den Rückstand. Sein Gegenüber war aber ebenso glänzend zur Stelle, als Mouillierat das 3:2 auf dem Schläger hatte. In der Verlängerung dauerte es nur 54 Sekunden, ehe Williams mit seinem Treffer für die Falken den Zusatzpunkt holte.