Jahresrückblick 2019 : Projekt U23 tut sich schwer, U20 bangt um den Klassenverbleib

Krefeld Beide Mannschaften belegen zum Jahresende in ihrer jeweilign Liga das Tabellenende.

(JH) Der KEV 81 setzte im Frühjahr ein bislang einmaliges Projekt im Deutschen Eishockey um. Die Lücke zwischen DEL (Pinguine) und dem Nachwuchs durch die Meldung einer U23 zum Spielbetrieb in der Oberliga-Nord wurde geschlossen. Dadurch haben talentierte Nachwuchsspieler vor der eigenen Haustür die Möglichkeit, die ersten Schritte im Senioren-Eishockey zu gehen, bevor dann der große Sprung in die DEL in Angriff genommen wird. Die ersten Gespräche zur Meldung des U23-Teams führten die Verantwortlichen beim Deutschland-Cup im November 2018. Der KEV stieß beim DEB auf offene Ohren. Im Hintergrund werkelten dann Matthias Roos von den Pinguinen, KEV-Präsident Achim Staudt und Sportvorstand Elmar Schmitz an diesem ehrgeizigen Projekt. Im März 2019 wurde es dann der Öffentlichkeit präsentiert. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte die U20 des KEV 81 noch um den Aufstieg in die Division 1, ließen dann Bad Tölz, Ingolstadt und Düsseldorf hinter sich und kehrten in die höchste Nachwuchsspielklasse zurück. An der Bande trug Elmar Schmitz die Verantwortung. Auf dem Eis lag die Hauptlast auf der ersten Sturmreihe mit Darren Mieszkowski, Edwin Schitz und Kapitän Adam Kiedewicz. In engen Spielen war Torhüter Ennio Albrecht ein sicherer Rückhalt. Zur Belohnung gab es im Sommer einen Vertrag als dritter Torhüter bei den Pinguinen. In der Abwehr ragten die Verteidiger Lars Ehrich und Matthias Onckels heraus. Beide sind heute Stützen der U23. Weil Schmitz das Traineramt bei der U23 antrat, musste im Sommer ein neuer Übungsleiter für die U20 her. Hier wurden die Verantwortlichen in den eigenen Reihen fündig und übertrugen Robin Beckers das Amt an der Bande. Beckers war 2018 Nachwuchstrainer des Jahres in Deutschland.