3.2-Erfolg nach Verlängerung Pinguinen gelingt der dritte Play-off-Sieg

Beim Warm-up hatte der Ausfall von Michael Boivin etwas die Stimmung getrübt. Der Verteidiger hatte sich am Freitag in Dresden eine Oberkörperverletzung zugezogen. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest. So kkehrte Kael Mouillierat wieder ins Aufgebot zurück. Damit standen Trainer Boris Blank zwölf Stürmer und sechs Verteidiger zur Verfügung. Bei den Gästen, die bereits am Samstag angereist waren, stand zum ersten Mal in dieser Serie Janick Schwendener im Tor. Im Sturm kam wieder der Schwede Porsberger für den Kanadier Welychka zum Einsatz.