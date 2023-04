4:5-Niederlage nach Verlängerung Den Pinguinen droht jetzt der Urlaub

Auch wenn in den Medien und in den Sozialen Netzwerken auf die geänderten Anfahrt-Möglichkeiten hingewiesen wurde, ärgerten sich viele Fans über die Schwierigkeiten, mit dem Auto zur Arena zu kommen. Es bildete sich bis hinter dem Amtsgericht eine lange PKW-Schlange. „Wir sind von der Einrichtung der Baustelle nicht informiert worden“, sagte Geschäftsstellen-Leiter Karsten Holderberg. Sein Ärger war schnell verflogen. Denn seit dem 1. November 2019 war die Yayla-Arena mit 8029 Zuschauern zum ersten Mal wieder ausverkauft. Das passte prima zu einem Jubiläum. Denn die Pinguine traten in diesem Stadion zum 25. Mal in einem Play-off-Spiel an.