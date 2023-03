2:6-Niederlage Den Pinguinen droht das Play-off-Aus

Krefeld · Die Krefelder mussten sich am Sonntag in Dresden im sechsten Play-off-Duell ersatzgeschwächt gegen die Eislöwen mit 2:6 geschlagen geben. Jetzt fällt die Entscheidung am Dienstag im siebten Spiel in der Yayla-Arena.

26.03.2023, 20:19 Uhr

Kael Mouillierat scheitert bei seiner Großchance im Mitteldrittel an Torwart Janick Schwendener. Foto: Maxi Mehrlko/Krefeld Pinguine/Maxi Mehlko/Krefeld Pinguine

Von H.-G. Schoofs