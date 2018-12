Die KEV-Fans unter den 6000 Zuschauern waren restlos begeistert: Pinguine zünden frühe Silvester-Rakete

Krefeld In einem denkwürdigen Eishockey-Match bezwangen die Krefelder im letzten Heimspiel des Jahres den Tabellenführer Adler Mannheim mit 5:4. Torwart Dimitri Pätzold war der Held des Abends. Das Siegtor fiel mit der Schlusssirene.

Einfach nur Wahnsinn! In einem Eishockey-Match, das die 5869 Zuschauer so schnell nicht vergessen werden, zündeten die Pinguine bei ihrem letzten Auftritt des Jahres auf eigenem Eis schon drei Tage vor Silvester eine Rakete und bezwangen den Tabellenführer aus der Kurpfalz durch einen Treffer in letzter Sekunde mit 5:4. An Unterhaltungswert war das dritte Saisonduell gegen die Mannheimer nicht zu überbieten. Die Schwarz-Gelben zeigten mal wieder eindrucksvoll, was in ihnen steckt. Mit Leidenschaft und großem Kampf kauften sie dem Favoriten den Schneid ab und hatten endlich mal auch das Quentchen Glück auf ihrer Seite. Damit werden die Krefelder auch nach dem letzten Spiel am Sonntag in Iserlohn auf einem Pre-Play-off-Platz ins neue Jahr gehen.

Mit einer Rest-Überzahl eröffneten die Pinguine das Schlussdrittel. Berglund hatte zum zweiten Mal Pech mit einem Pfostenschuss. Danach waren beide Teams mehr darum bemüht, keine Fehler zu machen. So wurden die Höhepunkte seltener. Es dauerte bis zur 50. Minute, ehe es wieder spannend wurde. In Überzahl waren die Pinguine der erneuten Führung sehr nahe. Doch Saponari scheiterte an Torwart Endras und Costello zielte in sehr aussichtsreicher Position am Tor vorbei. Auch die Mannheimer konnten eine Strafe gegen Ewanyk nicht nutzen, weil sich die Pinguine großartig gegen den Ausgleich stemmten und Pätzold mit einer Glanzparade gegen Hungerecker zu Stelle war. Als Ewanyk von der Strafbank zurückkehrte, lief er in einen Pass von Pietta und bediente den aufgerückten Berglund, der Torwart Endras keine Abwehrchance ließ. Jetzt stand die Yayla-Arena Kopf. Doch dann kam wieder Kolarik ins Spiel, der schon beim ersten Gastspiel kurz vor Spielende getroffen hatte und sorgte in der 57. Minuten für den Ausgleich. Der Torjäger feierte auf dem Eis ausgelassen seinen Treffer. Doch er freute sich zu früh. Als alle schon mit der Verlängerung rechneten, schoss Saponari noch einmal aufs Tor. Smith lenkte den Puck im Zweikampf mit Bruggisser mit dem Schlittschuh ins eigene Tor. Da die Stadionuhr auf Null stand, bemühten die Schiedsrichter den Videobeweis. Danach kannte der Jubel keine Grenzen. In der letzten hundertstel Sekunde war der Puck über die Linie gerutscht. „Oh wie ist das schön“, schallte es von den Rängen und nach dem Spiel bei der After-Game-Party in der Arena.