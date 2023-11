Legenden, Meistertrainer, Rückkehrer Diese Trainer haben die Krefeld Pinguine besonders geprägt

Ein weiterer klangvoller Name in der Trainerhistorie der Pinguine ist Mike Zettel. Diesem gelang vor der Neugründung der DEL der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse im Jahr 1990 . Ein Jahr später gelang ihm mit dem KEV der Einzug in das Play-off-Halbfinale, das man aber verlor. Er trainierte die Krefelder für fünf Jahre. Am 13. April 2023 verstarb Zettel im Alter von 70 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung.