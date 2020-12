0:5-Niederlage : Pinguine zahlen auch in Berlin Lehrgeld

Torwart Marvin Cüpper feierte in Berlin sein DEL-Debüt für die Pinguine. Hier fälschte der Eisbär Olver einen Schuss unhaltbar ab. Foto: imago images/Andreas Gora/Andreas Gora via www.imago-images.de

Krefeld Die Krefelder mussten sich am Montag bei den Eisbären mit 0:5 geschlagen geben. Weil die Schwarz-Gelben erneut in Überzahl enttäuschten, hatten die Gastgeber leichtes Spiel. Torwart Sergei Belov verletzte sich beim Warm-Up.

Bei ihrer ersten Reise der neuen DEL-Eiszeit an die Spree gingen die Pinguine mal wieder leer aus. Wie schon in den beiden ersten Saisonspielen musste die Mannschaft von Trainer „Mike“ Svarinskis erneut Lehrgeld zahlen und unterlagen mit 0:5. Trotz einiger guter Ansätze versagten sie in Überzahl, was letztendlich ausschlaggebend für die dritte Niederlage in Folge war. Bester Krefelder war Torwart Marvin Cüpper, der gegen sein Ex-Team erst kurz vor dem Spiel erfuhr, dass er zum Einsatz kommt. Sergei Belov hatte sich beim Warm-Up verletzt. Neuzugang Martins Karsums konnte bei seinem Debüt im Trikot der Pinguine kaum Akzente setzen. Bereits am Mittwochabend steht das Heimspiel gegen den rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG auf dem Programm. Bis dahin muss besonders am Powerplay gefeilt werden.

Die Anreise am Sonntag war ohne Probleme verlaufen. 45 Minuten früher als geplant trafen die Krefelder in Berlin ein. Außer dem Pinguine-Tross logierten im Hotel nur zwei weitere Gäste. Deshalb erhielt jeder Spieler ein Einzelzimmer. Ursprünglich war die Unterbringung in Doppelzimmern geplant. Weil das Hotel keinen Restaurantbetrieb hat ,musste Teammanager Robin Kohl sowohl das Essen am Sonntagabend als auch den Mittagstisch am Montag von einem externen Caterer ordern. Die Abwicklung funktionierte reibungslos. Am Spieltag ging es um 11.15 Uhr für 30 Minuten auf das Eis der Mercedes-Benz-Arena. Nach dem Mittagessen konnten sich die Spieler noch kurz auf ihre Zimmer zurückziehen, bevor sich die Mannschaft gegen 16 Uhr nach einem Team-Meeting bei zwei Grad und Schneeregen auf dem Weg zum Stadion machte.

Statistik Berlin - Krefeld 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Pinguine: Cüpper - C.Braun/Valitov, Bindulis/Sacher, Trivellato/Bappert - Karsums/Petrakov/Niederberger, Schymainski/Postel/Tyanulin, Buncis/Olson/Saponari, Klöpper/Blank/Lessio, Kuhnekath. Schiedsrichter: Rantala (Neuss) / Steingross (Berlin). Zuschauer: keine. Tore:1:0 (7:44) Foucault (Ramage), 2:0 (32:11) White (Noebels), 3:0 (38:27) Olver (Espeland/Tuomie), 4:0 (41:23) Pföderl (Reichel/Noebels - 5:4), 5:0 (56:09) White (Foucault). Strafminuten: Berlin 12. Krefeld 6.

In der Abwehr nahmen die Trainer noch eine kleine Änderung vor. Daniil Valitov verteidigte mit Constantin Braun und Mirko Sacher rückte an die Seite von Kristofers Bindulis. Die dritte Verteidigung bildeten der Ex-Berliner Alex Trivellato und Tom-Eric Bappert. Weil noch nicht klar war, wie lange Neuzugang Martins Karsums durchhält, war Philipp Kuhnekath als 13. Stürmer mit in die Bundeshauptstadt gereist.

Kurz vor dem ersten Bully überraschten die Pinguine mit einem Torwartwechsel. Denn für Sergei Belov, der in der Startaufstellung stand, sich aber beim Warmmachen leicht verletzte, rückte Marvin Cüpper in die Starting-Six. Der Ex-Eisbär konnte sich gleich auszeichnen. Einen Schuss von Müller sah er spät, konnte ihn aber abwehren. Auch gegen Labrie war er glänzend postiert (8.). Sekunden später tauchte Foucault vor ihm auf. Der Schuss des Ex-Pinguine prallte von Cüppers Kufe nach vorne ab. Foucault reagierte schneller als Braun und stocherte den Puck über die Linie.

Die Pinguine erholten sich von dem Rückstand sehr gut. Artur Tyanulin und Bindulis vergaben den Ausgleich (10.). Auch eine Überzahl konnten die Gäste nicht nutzen. Lediglich ein Schuss von Sacher sprang dabei heraus. In der 17. Minute kam es dann zum ersten direkten Bruderduell. Leon Niederberger scheiterte an Torwart Mathias Niederberger. Kurz vor der Pause hielten sich die Krefelder bei ihrer ersten Unterzahl schadlos.

Im zweiten Drittel offenbarten die Pinguine ihre eklatante Schwäche in Überzahl. Gleich viermal waren sie bis zur zweiten Pause mit einem Mann mehr auf dem Eis. Beim dritten Mal kassierten sie sogar nach einem Fehler von Braun einen Gegentreffer (33.), bei dem Cüpper machtlos war. Und als es dann endlich mal eine klare Einschussmöglichkeit durch Filips Buncis gab, verhinderte Torwart Niederberger mit einer spektakulären Abwehr den Anschlusstreffer. Cüpper war gegen White (37.) und Reichel (38.) zur Stelle. Aber als Olver einen Schuss von Espeland abfälschte, konnte er den dritten Berliner Treffer nicht verhindern (39.).