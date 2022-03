„Haben enormes Verbesserungspotenzial“ : Krefeld Pinguine wollen sich jetzt neu aufstellen

Krefeld Der DEL-Verein nahm am Samstag Stellung zur Trennung von Geschäftsstellenleiter Roger Nicholas. Geschäftsführer Sergey Saveljev kündigt auch für den Fall des Abstiegs professionellere Strukturen an.

Erst vier Tage nach der Trennung von Roger Nicholas gaben die Krefeld Pinguine am Samstag dazu eine Stellungnahme ab. „Ein moderner und zukunftsgerichteter Eishockey-Standort braucht professionelle Strukturen. Hier haben wir enormes Verbesserungspotenzial“, so die Worte von Sergey Saveljev in der Pressemitteilung.