Freitag in Landshut Pinguine wollen schwarze Serie beenden

Es gibt Arenen in Deutschland, die an besondere Auftritte der Krefeld Pinguine erinnern. Dazu zählt zweifelsohne das Eisstadion in Landshut. Dort gewannen die Schwarz-Gelben am 19.März 1995 ihr erstes Play-off-Halbfinalspiel und machten damit einen wichtigen Schritt in Richtung Finale. Doch am Ende verlor der KEV die Best-of-five-Serie mit 2:3. Seit diesem 19. März mussten sich die Krefelder in Landshut zehn Mal in Folge geschlagen geben. Am Freitag gilt es für die Pinguine ab 19.30 Uhr, diese schwarze Serie zu beenden. Trainer Peter Draisaitl hat eine sehr gute Erinnerung ans Landshuter Stadion am Gutenbergweg. Schließlich gewann er dort 1995 mit den Kölner Haien die Deutsche Meisterschaft.