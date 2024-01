Freitag Gastspiel in Landshut Pinguine wieder mit Flaake und Fischer

Peter Draisaitl schaute am Donnerstag beim Training zu, der am Mittwoch aus Kanada zurückgekehrt war und zwei Spiele der Edmonton Oilers mit seinem Sohn Leon live im Stadion sehen konnte. Natürlich nutzte er den Trip auch als Sportlicher Leiter der Pinguine: „Ich habe dort gute Kontakte und daher auch viele Gespräche geführt.“ Die Möglichkeit, noch die letzte Kontingentstelle besetzen zu können, schloss er nicht aus: „Das muss dann aber schon eine tolle Verstärkung sein, zum Beispiel für die Abwehr. Aber so einen Spieler findet man nicht so leicht.“