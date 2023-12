Pinguine nach Freiburg Weiß vermisst weiße Weihnachten

„Eigentlich haben wir uns immer im Schwarzwald getroffen. Dafür sind wir dann oft in kurzer Zeit viele Kilometer gefahren. Als ich in Wolfsburg gespielt habe, bin ich nach einem Spiel am 23. 12. in den Schwarzwald gefahren. Am 25. musste ich wieder in Wolfsburg zum Training sein und am nächsten Tag ging es dann mit dem Mannschaftsbus nach Schwenningen, das war schon komisch“, erzählt der 36-jährige Stürmer, der seine Familie in diesem Jahr gleich am zweiten Weihnachtstag wieder trifft, wenn die Pinguine in Freiburg spielen.