Ravensburg statt Frankfurt : Pinguine wechseln den Kooperationspartner

Der ehemalige Krefelder Andreas Driendl spielt schon seit zwei Jahren in Ravensburg. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder kehren den Löwen Frankfurt den Rücken und wenden sich dem EV Ravensburg zu. Sportdirektor Roger Nicholas trifft dort auf seinen alte Bekannten Rich Chernomaz, der den Klub in der DEL 2 trainiert.

Die Pinguine haben einen neuen Kooperationspartner in der DEL 2. In der kommenden Saison arbeiten sie mit dem EV Ravensburg zusammen. Die Kooperation mit den Löwen Frankfurt wurde nach nur einer Saison wieder beendet. „Für die stets professionelle Zusammenarbeit bedanke ich mich bei den Löwen Frankfurt“, sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Roger Nicholas. „Das gute Verhältnis wird sich auch nach Beendigung der Kooperation nicht verschlechtern. Wir werden weiter in engem Austausch stehen und wünschen den Löwen alles Gute. Wir hoffen, den Club bald als Mitbewerber in der DEL begrüßen zu können.“

Beim neuen Partner in Ravensburg ist mit Rich Chernomaz ein alter Bekannter von Roger Nicholas Trainer. Die beiden kennen sich aus der Zeit, wo Chernomaz in Frankfurt Cheftrainer war und Nicholas für einige Clubs in der Nähe der Bankenmetropole gearbeitet hat. Über den Trainer des neuen Partners sagt Nicholas: „Rich ist ein absoluter Eishockey-Profi, der jungen Menschen eine optimale Förderung bietet. Wenn unsere Spieler Einsatz zeigen und Leistung bringen, dann bekommen sie bei Rich eine Chance auf Eiszeit unter professionellen Bedingungen.“

info KEV 81 bleibt Partner der Löwen Frankfurt Unabhängig von der Entscheidung der Pinguine setzt der KEV 81 die Kooperation mit den Löwen Frankfurt fort. So können talentierte Spieler der Hessen in Krefeld in der Oberliga oder der U20 Spielpraxis sammeln.

Den Kooperationsvertrag ausgehandelt hat Nicholas mit seinem Geschäftsführerkollegen aus Ravensburg Rainer Schan: „Die Gespräche und Verhandlungen waren wegen der Corona-Pandemie nur telefonisch möglich. Sie verliefen aber dennoch sehr unkompliziert und professionell. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Towerstars.“

Ravensburg hatte in der vergangenen Saison noch mit den Schwenninger Wild Wings zusammengearbeitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Pinguinen einen neuen Partner gefunden haben. Ich bin mir sicher, dass beide Clubs von der Zusammenarbeit profitieren und sich die Talente beider Clubs gegenseitig pushen“, meint Geschäftsführer Schan. Ravensburg belegte in der vergangenen Saison in der DEL 2 Platz sechs. Seit 2018 spielt in Stürmer Andreas Driendl ein ehemaliger Krefelder bei den Towerstars. Der 34-Jährige ist dort einer der Leistungsträger, erzielte 14 Tore und leistete bei 32 Treffern die Vorarbeit.

Der Kooperationsvertrag mit dem Stammverein KEV 81 wurde bekanntlich bereits im Mai verlängert. In einer Pressemitteilung der Pinguine heißt es dazu, je nach Entwicklungsstand des Spielers könnten nun Eiszeiten in der U-20, in der Oberliga, in der DEL 2 und in der DEL angeboten werden. Jungen Sportlern würden optimale Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, jeder könne nach individuellem Bedarf gefördert werden.