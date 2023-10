Beim Spiel in Crimmitschau Warum Ex-Keeper Oleg Shilin kein Problem für die Krefeld Pinguine ist

Wenn die Krefeld Pinguine am Sonntag ab 17 Uhr bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast sind, dann treffen sie auf eines der Überraschungsteams der noch jungen Saison in der DEL 2. Die Westsachsen blieben erst in einem Saisonspiel ohne Punkte und haben zu Hause alle drei Spiele gewonnen. Auf die Pinguine wartet also am Sonntag wahrlich keine leichte Aufgabe.