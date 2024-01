2:5-Heimpleite gegen Freiburg Überraschender Ausrutscher der Krefeld Pinguine

Es mangelt an Konstanz. Zwei Tagen nach dem grandiosen 3:1-Sieg beim souveränen Spitzenreiter in Kassel unterlagen die Krefeld Pinguine am Sonntag daheim gegen den EHC Freiburg mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) und mussten damit im Rennen um einen Platz in den Top-Sechs der DEL 2, der die direkte Qualifikation für die Play-offs bedeutet, einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Rückstand beträgt zwar u drei Punkte, aber der Vorsprung auf Platz elf nur zwei Zähler.