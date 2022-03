Overtime-Sieg gegen Schwenningen : Krefeld wahrt Mini-Chance auf Klassenerhalt

Die Krefeld Pinguine haben ihre Mini-Chance auf den Klassenerhalt in der DEL gewahrt. Der Ex-Meister besiegte die Schwenninger Wild Wings 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung, bei einer Niederlage hätte Krefeld als Absteiger festgestanden.

Trotz des Sieges sind die Chancen auf eine Rettung des DEL-Gründungsmitglieds, das seit dem Aufstieg 1991 in die damalige Bundesliga ununterbrochen erstklassig ist, gering. Bereits am Mittwoch müsste der Meister von 1952 und 2003 auch bei den Adler Mannheim und zudem in den danach noch folgenden zwei Spielen bis zum Ende der Hauptrunde am Sonntag punkten. Gleichzeitig müssten Schwenningen oder der Drittletzte Iserlohn alle Partien verlieren.