Wechsel nach Augsburg : Wade Bergman verlässt Krefeld Pinguine

Krefeld Verteidiger Wade Bergman kehrt den Krefeld Pinguinen den Rücken zu und wechselt zu den Panther nach Augsburg. Mit dem Deutsch-Kanadier flüchtet der nächste Spieler vor den chaotischen Zuständen am Niederrhein.

Auch die Stürmer Kris Foucault und Eugen Alanov sowie Kai Hospelt haben nach einer Auseinandersetzung mit Geschäftsführer Sergey Saveljev bereits den Verein verlassen, der am 17. Dezember in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an den Start gehen möchte. Zuletzt war Bergman beim Magent-Sport-Cup mit zwei Assists einer der auffälligeren Spieler der Pinguine. Er bekommt in Augsburg die Rückennummer 47 und nimmt an diesem Dienstag bereits erstmals am Mannschaftstraining teil.