25. September 2019

Pinguine-Geschäftsführung Matthias Roos geht überraschend an die Öffentlichkeit und prangert an, dass Ponomarev bereits seit Monaten zugesagte Zahlungen nicht geleistet habe – in Höhe von mehr als einer Million Euro, die sich aus Zusagen für die vergangene und die aktuelle Saison zusammensetzen: 470.000 Euro sind aus der vergangenen, 500.000 aus der laufenden sowie 50.000 für die Oberliga-Mannschaft den Pinguine-Stammverein KEV 81.