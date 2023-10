Nach drei Niederlagen unter Druck Trainer Boris Blank fordert Pflichtsieg der Krefeld Pinguine

Es war mehr als eine willkommene Abwechslung nach den Niederlagen, es war für die Pinguine eine Herzensangelegenheit. Um so erfreulicher, dass die Bilanz der Spendenaktion zugunsten der Tafel Krefeld positiv ausfällt. Anlässlich des Erntedankfestes am vergangenen Sonntag war beim Heimspiel gegen Dresden vor der Arena eine Annahmestelle für Lebensmittel eingerichtet worden. Dabei sind 30 Stapelboxen mit Konserven und langzeitig haltbaren trockenen Lebensmitteln zusammengekommen, die am Mittwochmittag von den Spielern Matthias Bittner und Kevin Niedenz zusammen mit den am Spieltag gesammelten Geldspenden übergeben wurden. Anschließend haben die Profis während des Mittagstisches bei der Essensausgabe am Westwall ausgeholfen.