Verstärkung für den Sturm Pinguine verpflichten Victor Knaub vom EV Füssen

Dass der Kader qualitativ und quantitativ in der Tiefe nicht ausreichend besetzt ist, bestätigt Draisaitl. „Wir sind in der Pflicht, den Trainern und Spielern zu helfen, sofern wir das auf dem schwierigen Markt und finanziell möglich machen können.“ Grundsätzlich sei das Ziel, Spieler mit Perspektive für die kommende Saison zu verpflichten: „Das ist aber nicht leicht. Ich kann keinen Spieler aus der East-Coast holen, der noch nie in Europa war und ihm direkt einen Vertrag für die neue Saison geben. Ich will erst sehen, ob er sich wohlfühlt, ist er und sind wir zufrieden.“ Die finanziellen Möglichkeiten für kurzfristige Neuzugänge ist laut Peer Schopp gegeben: „Das geht, sonst würden wir nicht nach Spielern suchen. Die Saison werden wir auch dann ohne Schwierigkeiten zu Ende spielen.“ Auf die Frage, ob es leichter sei, jetzt aufzusteigen und dann zu planen oder jetzt schon für die zweite Saison in der DEL2 planen zu müssen, antwortete der Sportliche Leiter: „Ich will aufsteigen. Wenn das passieren sollte, kommen wir schon klar. Aber jetzt müssen wir in alle Richtungen schauen, dabei zunächst auf ein weiteres Jahr in der DEL2.“