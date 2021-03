Das Stürmer-Talent bleibt : Krefeld Pinguine verlängern Vertrag mit Alexander Blank

Krefeld Der 19-jährige aus dem Nachwuchs des Krefelder EV sorgt in der Deutschen Eishockeyliga für Furore und erzielte bereits vier Tor. Zwei andere Vereine wollten ihn für die kommende Saison verpflichten.

Die Krefeld Pinguine und Youngster Alexander Blank haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Die Pinguine binden den 19-jährigen Stürmer für mindestens zwei weitere Jahre an die Seidenstadt. Blank, der in der laufenden Saison zu einem Stammspieler in der DEL-Mannschaft avanciert, kommt derzeit auf 19 Einsätze (vier Tore/ drei Vorlagen) in der höchsten Spielklasse. Auch in der Oberliga-Mannschaft des KEV 81 sammelte Blank in dieser Saison Erfahrung und streifte sich in 16 Spielen (fünf Tore/22 Vorlagen) das Trikot des Nachwuchsvereins über.