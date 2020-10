Torwart aus der NHL : Pinguine verstärken sich für den MagentaSport Cup

Krefeld Der 25-jährige Torwart aus Schweden spielte zuletzt in der nordamerikanischen AHL für die Rochester Americans und kam auch schon in der NHL zum Einsatz. Im Kader der Pinguine ist er bereits der vierte Torhüter.

Obwohl die Krefeld Pinguine bereits drei Torhüter unter Vertrag haben, präsentierte der Klub aus der Penny- DEL am Samstagnachmittag eine Verstärkung für diese Position. Der Schwede Jonas Johansson wird für den am 11. November beginnenden MagentaSport-Cups zum Team der Schwarz-Gelben gehören.

Der 25-jährige Johansson ist aktuell bei den Rochester Americans in der nordamerikanischen AHL unter Vertrag. In seiner Laufbahn konnte er in verschiedenen Ligen Erfahrungen sammeln. So spielte er bereits mit 18 Jahren in der ersten schwedischen Liga SHL und im schwedischen U20-Nationalteam.