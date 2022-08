Der Saisonstart rückt näher : Pinguine versprühen Zuversicht

Firmenchef Hermann Borgmann mit Zack Magwood, Philip Riefers, Trainer Leif Strömberg und Maximilian Söll (alle v.li.). Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der DEL2-Klub will nicht ohne Kooperationspartner in die neue Saison gehen. Bis zum Saisonstart soll noch einer der Try-out-Torhüter verpflichtet werden. Samstag Saisoneröffung mit Spiel gegen die DEG.

Die Krefeld Pinguine hatten zur Saisoneröffnungspressekonferenz die Medienvertreter, Sponsoren und einige Dauerkartenbesitzer ins Autohaus Borgmann geladen. Pinguine-Pressesprecher Mark Thiel bedankte sich bei Inhaber Hermann Borgmann für die herzliche Aufnahme in den Räumlichkeiten des langjährigen Sponsors.

Geschäftsführer und Sportdirektor Sergey Saveljev blickt auf die neue Saison: „Die Zeit im Sommer war lang genug, um uns für die 2. Liga aufzustellen. Einige Spieler sind nach Krefeld zurückgekommen. Es war uns wichtig, Spieler mit Qualität und Herz zu bekommen. Ich glaube, wir haben die Richtigen geholt.“ Saveljev baut aber nicht nur auf die Neuzugänge, sondern auch auf die, die geblieben sind: „Auch diese Spieler haben verstanden, dass wir etwas aufbauen wollen und sie wollen Verantwortung übernehmen. Es geht dabei auch um viel Menschlichkeit. Wir müssen kämpfen und zusammenhalten, um Großes zu schaffen.“

Mit dabei helfen will Verteidiger Philip Riefers, der jetzt zum zweiten Mal zu den Pinguinen zurückgekehrt ist: „Ich habe hier in der Jugend gespielt, meine Familie lebt hier und mein Herz hängt an der Rheinlandhalle. Nach einem Gespräch mit Sergey gab es für mich nichts anderes mehr. Wir haben einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern. Ich bringe viel Erfahrung mit und will Verantwortung übernehmen, um dann aus Krefeld ein Erstligateam zu machen.“

Einer, der von der Erfahrung von Riefers profitieren will, ist Abwehrspieler Maximilian Söll. Der 20-Jährige wechselte aus der Oberliga Süd vom EC Peiting nach Krefeld: „Für mich ist das eine große Umstellung. Ich will hier die Chance nutzen und mich beweisen.“

Neu bei den Pinguinen ist auch Angreifer Zach Magwood. Der 24-jährige Kanadier kam aus Innsbruck nach Krefeld: „In Europa muss man wegen der größeren Eisfläche mehr Schlittschuhlaufen. Physisch haben die Europäer gegenüber Nordamerika in ihrer Spielweise aufgeholt. Ich glaube, ich bin ein guter Schlittschuhläufer und habe auch den Blick nach links und rechts. Gerne schieße ich aber auch den Puck selber ins Netz.“

Für den neuen Cheftrainer Leif Strömberg ist Krefeld seine erste Station in Deutschland: „Ich habe das deutsche Eishockey aber verfolgt. Es hat sich zuletzt gut entwickelt. Die Zweite Liga ist eine große Herausforderung. Man darf sich nicht auf Tradition ausruhen. Um Erfolg zu haben, musst du jeden Tag hart arbeiten. Ich hoffe, dass am Samstag viele Zuschauer in die Arena kommen, um unser Spiel zu sehen.“