5:6-Niederlage im siebten Spiel Pinguine verspielen den Halbfinal-Einzug

Aufgrund vieler Staus war die Mannschaft am Montag erst gegen 20 Uhr am Teamhotel in Zwickau eingetroffen. Nach einer Besprechung ging es am Spieltag um 17 Uhr nach Crimmitschau zum Stadion. Bereits eine Stunde vor dem Spiel war der Gästeblock sehr gut gefüllt. Fast alle Fans erschienen im Trikot oder mit Schal und Mütze. Warme Bekleidung war aber nach einem sonnigen Vorfrühlingstag in Westsachsen nicht nötig.