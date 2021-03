2:5-Niederlage : Krefeld Pinguine verschlafen den Start

Krefeld Im Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters lagen die Krefelder am Mittwochabend bereits nach 20 Minuten mit 0:4 zurück und verloren am Ende mit 2:5. Ab dem zweiten Drittel stand Sergei Belov für Nikita Quapp im Tor.

Ein Satz mit X, das war wohl nix! Das traf für die Pinguine bei ihrem letzten Treffen der Saison mit den Iserlohn Roosters zu. Mit 2:5 mussten sich die Krefelder am späten Mittwochabend am Iserlohner Seilersee geschlagen geben. Nach einer grottenschlechten Vorstellung im ersten Drittel und einem 0:4-Rückstand bewiesen die Schwarz-Gelben Moral und konnten den Rest dieses kleinen Westderbys noch ziemlich ausgeglichen gestalten.

Clark Donatelli überraschte am Spieltag mal wieder mit einer Personalie. Nicht Verteidiger Christian Bull rückte für den zur U23 gewechselten Luca Hauf ins Aufgebot, sondern Patrick Klöpper. Am Dienstag hatte der Trainer noch erklärt, dass für Klöpper nach seiner leichten Gehirnerschütterung ein Einsatz in Iserlohn noch zu früh käme. Aber da wieder Sergei Belov statt Marvin Cüpper als Back-Up-Goalie auf der Bank saß, war das Importspieler-Kontingent ausgeschöpft.