2:3-Niederlage : Krefeld Pinguine verschlafen das erste Drittel

Hier kann Torwart Oleg Shilin den Treffer von Chad Nehring noch verhindern. Doch von der Kufe des Torschützen rutschte der Puck über die Linie. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Stiebert via www.imago-images.de

Krefeld Die Krefelder lagen in Augsburg nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Dann konnten sie das Spiel phasenweise ausgeglichen gestalten, unterlagen aber mit 2:3. Am 2. Weihnachtstag sind die Schwenninger Wild Wings um 14 Uhr zu Gast.

Aus dem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk für die KEV-Fans wurde ein paar Stunden vor Heiligabend nichts. Mit 2:3 unterlagen die Pinguine bei den Augsburger Panthern und rutschten in der Tabelle auf Platz 12 ab. Erst ab dem zweiten Drittel waren die Gäste vom Niederrhein im Curt-Frenzel-Stadion vor der Geisterkulisse einigermaßen in der Lage, den bissigen Panthern Paroli zu bieten. Jetzt können die Schwarz-Gelben ihren Fans noch am zweiten Feiertag im Heimspiel gegen Schwenningen (14 Uhr) mit einem Sieg noch ein spätes Geschenk machen. Dann werden zum vorläufig letzten Mal Zuschauer auf den Rängen der Yayla-Arena Platz nehmen. Multifunktionär Sergey Saveljev ist dann nicht dabei, der am ersten Feiertag zur U20-WM nach Kanada fliegt.

Ihre Zelte hatten die Pinguine in Augsburg nur 400 Meter von der Arena entfernt in einem neuen Hotel aufgeschlagen. Am Morgen machten sich die Spieler zu Fuß auf den Weg zum Pre-Game-Skating. Bei leichtem Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt ging es am frühen Abend zum Spiel. Dort wurden sie von Panthern empfangen, die vom Auftaktbully weg loslegten wie die Feuerwehr und mit den Pinguinen Katz und Maus spielten. In allen Bereichen hatten die Gäste im ersten Drittel das Nachsehen. Ein Nachteil war natürlich der frühe Gegentreffer nach nur 46 Sekunden. Aber dem Tempo, Spielwitz und Biss der Gastgeber hatten die Schwarz-Gelben kaum etwas entgegenzusetzen. Selbst bei Krefelder Überzahl blieben die Panther gefährlich.

statistik Augsburg - Krefeld 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Pinguine: Shilin - Sacher/Jensen Aabo, Kulda/Tiffels, Gläßl/Bappert, Mass – Olsen/Berlyov/Braun, Lessio/Lucenius/Bracco, Bergström/Weiß/Sabolic, Niederberger/Lewandowski/Hauf. Zuschauer: 0 (Geisterspiel) Schiedsrichter: S. MacFarlane (USA), S. Steingross (Berlin) Tore: 1:0 (0:46) Puempel (Nehring/Saponari), 2:0 (14:06) Nehring (Saponari/Leblanc), 2:1 (28:12) Niederberger (Braun), 3:1 (29:03) Saponari (Puempel/Rogl), 3:2 (54:01) Bergström (Sabolic). Strafminuten: Augsburg 6 Krefeld 6.

Die erste klare Torchance hatte Center Anton Berlyov, der bei einem Break an Torwart Roy scheiterte (12.). Zwei Minuten später erhöhten die Augsburger mit einem Glückstreffer auf 2:0, als der Puck von Nehrings Kufe über die Linie rutschte. Torwart Oleg Shilin, der mit einigen sehr guten Saves Schlimmeres verhinderte, schüttelte nur mit dem Kopf. Kurz vor der Pause setzte sich Alexander Bergström zum ersten Mal gut in Szene, scheiterte aber mit einem Rückhandschlenzer am Torwart.

76 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da ergab sich für die Krefelder in Überzahl die große Chance zum frühen Anschlusstreffer. Der Puck lief zwar gut durchs Augsburger Drittel, doch zu einem gefährlichen Abschluss kam es nicht. Die Gäste investierten fortan aber deutlich mehr als in den ersten 20 Minuten und kamen nach toller Vorarbeit von Laurin Braun durch Leon Niederberger zum 1:2 (29.). Doch nur 51 Sekunden später stellte der Ex-Krefelder Saponari den alten Abstand wieder her. Der Puck prallte am kurzen Pfosten von Shilins Schoner ins Tor.

Das Momentum ging wieder auf Seiten der Panther über. Glück hatte Shiln, als Valentine nur die Latte traf (32.). Eine klare Torchance gab es für die Pinguine bis zur zweiten Pause nicht mehr. Auf der anderen Seite verhinderte Shilin den vierten Gegentreffer.