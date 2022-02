Verteidiger aus der Schweiz : Krefeld Pinguine verpflichten Yannick Hänggi

Verteidiger Hänggi Yannick, hier im Trikot des HCB Ticino Rockets aus der Swiss League, spielt jetzt für die Pinguine. Foto: imago images/Pius Koller/Pius Koller via www.imago-images.de

Krefeld Der 25-jährige Schweizer besitzt einen deutschen Pass und wechselte am Mittwoch vom SC Bern an die Krefelder Westparkstraße. Der Verteidiger erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey-Liga reagieren auf ihre lange Verletztenliste und verpflichteten am Mittwoch mit Yannick Hänggi einen weiteren Verteidiger. Der 25-jährige Schweizer besitzt einen deutschen Pass und wechselt vom SC Bern an die Westparkstraße. Sein Vertrag gilt bis zum Saisonende. Der 33-fache National-League-Spieler kam in dieser Saison 15 Mal für den SC Bern zum Einsatz und zehn Mal auf Leihbasis beim Liga-Konkurrenten HC Ajioe.