Der 18-Jährige kommt aus Köln : Pinguine verpflichten Verteidiger Sandro Mayr

Krefeld Auch die beiden Stürmer Anton Berlyov und Lucas Lessio sowie Torhüter Oleg Shilin, der zu den Kölner Haien wechselt, verlassen die Krefelder. Die Trainerfrage ist weiter ungeklärt.

(hgs) Auf der Suche nach neuen jungen Spielern sind die Krefeld Pinguine in Köln fündig geworden. Verteidiger Sandro Mayr schließt sich ab der Saison 2022/23 dem DEL2-Team an. Der 18-jährige Verteidiger wechselt aus der DNL-Mannschaft der Junghaie an die Westparkstraße. „Ich freue mich auf eine neue Herausforderung und bin überzeugt, dass ich bei den Pinguinen den nächsten Schritt machen kann. Krefeld ist ein guter Standort für junge Spieler. Ich finde die Mischung aus Eiszeit, Verantwortung und erfahrenen Mitspielern sehr interessant. Der Verein hat eine lange Tradition und ich bin glücklich, dass ich einen Teil seiner Geschichte mitschreiben kann“, sagte der Youngster.

Der Linksschütze gehörte in den vergangenen Jahren stets der Junioren-Nationalmannschaft seiner jeweiligen Altersklasse an. Sein letzter internationaler Auftritt war die U18-Junioren-WM in Frisco, Texas, USA 2021. Vor seinem Wechsel zu den Kölner Haien lernte der in Kufstein, Österreich geborene Mayr zuerst in seiner Heimatstadt beim HC Kufstein und bis 2020 bei den Starbulls Rosenheim das Hockeyspielen. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte der 1,70 Meter große mobile Verteidiger durch eine Förderlizenz Spielpraxis beim Oberligisten Diez-Limburg und in der DEL2 beim EC Bad Nauheim.