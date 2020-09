In Schwenningen aussortiert : Krefeld Pinguine verpflichten Verteidiger Mirko Sacher

Krefeld Die Pinguine haben den 28 Jahre alten Verteidiger Mirko Sacher von den Schwenningen Wild Wings verpflichtet. Der 28 Jahre alte Schwenninger feierte in Krefeld im November sein Debüt in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Die Pinguine haben den 28 Jahre alten Verteidiger Mirko Sacher von den Schwenningen Wild Wings verpflichtet, den diese Redaktion bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte. Die Schwarzwälder und der dortige Trainer Niklas Sundblad setzen nicht mehr auf den 180 Zentimeter großen und 72 Kilogramm schweren Abwehrspieler. Die Verantwortlichen der Pinguine hatten den Verteidiger, der die Erfahrung von 215 Spielen in der DEL mitbringt, schon länger im Auge. Sacher kann auch als Stürmer eingesetzt werden. Er hat in der Deutschen Eishockey Liga 14 Tore erzielt und war an weiteren 35 Treffern beteiligt. Von 2015 bis 2017 lief er für die Dresdener Eislöwen in der DEL 2 auf, verbuchte dabei in 126 Spielen 67 Scorerpunkte und wies eine Plus-Minus-Statistik von plus 37 auf. Schon damals beschäftigten sich die Pinguine mit ihm. Ein Vertrag in Krefeld kam aber nicht zustande, er wechselte zurück nach Schwenningen, von wo aus er auch 2015 nach Dresden gekommen war.