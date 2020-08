Ergänzung für den Angriff : Pinguine verpflichten Stürmer Colin Smith

Krefeld Der 27-jährige Kanadier besitzt einen deutschen Pass. In der Deutschen Eishockey-Liga spielte er schon für Berlin, Köln und Ingolstadt. Jetzt will er wieder an seine Glanzzeiten in Nordamerika anknüpfen.

Bei den Krefeld Pinguinen geht es in Sachen Neuverpflichtungen weiter Schlag auf Schlag. Nachdem die Schwarz-Gelben am Mittwoch den Vertragsabschluss mit Verteidiger Kristofers Bindulis bekanntgegeben hatten, teilte der Club am Freitag mit, dass Stürmer Colin Smith ein Arbeitspapier für die Saison 2020/21 in der Penny-DEL unterschrieben hat. Smith wurde am 20. Juni 1993 im kanadischen Edmonton geboren, ist 178 cm groß und wiegt 84 Kg. In seinem Heimatland absolvierte er 338 Spiele in der AHL, erzielte dabei 63 Treffer und gab 140 Torvorlagen. 2018 wagte er den Sprung über den großen Teich und wechselte zu den Eisbären Berlin. Für die Hauptstädter spielte er 60 Mal in der DEL, erzielte vier Tore und war an weiteren 20 Treffern beteiligt. Zu Beginn der Saison 2019/20 machte er 17 Spiele für Ingolstadt, danach ging es zu den Kölner Haien, für die er dann noch in 33 Partien aufs Eis ging. An beiden Standorten passte es für ihn nicht wirklich, so sucht er jetzt in Krefeld eine neue Herausforderung.