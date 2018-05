Krefeld Pinguine verpflichten Niklas Postel

Krefeld Die Krefeld Pinguine haben sich die Dienste des jungen Centers Niklas Postel gesichert. Der 20-Jährige soll zunächst in der DEL2 Spielpraxis sammeln.

Der Mittelstürmer ist in den letzten fünf Jahren in Salzburg ausgebildet worden und stand zuletzt in München unter Vertrag. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er an den U-18 und U-20 Weltmeisterschaften teilgenommen. „Wir erhalten einen talentierten Stürmer, den wir optimal weiter entwickeln wollen. Daher soll Niklas die komplette Saison bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2 verbringen. Für seine Entwicklung ist es besser dort viel Eiszeit zu erhalten und auch in Über- und Unterzahlsituationen Erfahrung zu sammeln. Ab der Saison 2019/20 soll er fester Bestandteil der Krefelder Mannschaft werden“, sagte Matthias Roos, Sportdirektor und Geschäftsführer der Pinguine.