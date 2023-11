Zwei Neuzugänge auf einen Schlag Pinguine verpflichten Lessio und Flaake

Drei Jahre älter ist Jerome Flaake. Der 187 Zentimeter große und 86 Kilogramm schwere Stürmer kommt mit der Erfahrung von 773 Spielen in der DEL nach Krefeld. Der im brandenburgischen Guben geborene Angreifer spielte zunächst im Nachwuchs des Augsburger EV, bevor es ihn ins Rheinland zu den Kölner Haien zog. Für die Haie debütierte er auch in der Saison 2007/08 in der DEL. Insgesamt spielte er 17 Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse, davon unteranderem sechs Jahre in Hamburg. Er erzielte insgesamt 169 Treffer und war an 204 weiteren Toren beteiligt. Wahrlich eine stolze Bilanz für den Linksschützen, der auch in allen Nachwuchsnationalmannschaften auflief und auch für das A-Team des DEB spielte. 2017 und 2018 wurde er mit München Deutscher Meister.