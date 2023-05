Topscorer kommt vom DEL2-Meister Josh MacDonald stürmt für die Krefeld Pinguine

Mit dem kanadischen Stürmer Josh MacDonald verstärkten die Krefeld Pinguine am Donnerstag ihren Angriff. Der 29-Jährige wechselt vom DEL2-Meister Ravensburg Towerstars an die Westparkstraße. In der abgelaufenen Saison kam er für das Team aus der Spielestadt bei 67 Einsätzen auf 30 Tore und 31 Vorlagen und war damit einer der herausragenden Scorer der Liga. „Josh bringt Qualitäten in unser Lineup, die wir in der vergangenen Saison nicht im Kader hatten. Sein Skillset macht ihn zu einer guten Verstärkung für unser Powerplay. Insbesondere an der Half-Wall auf dem Flügel hat er eine Stärke, die wir dringend gesucht haben. Wir freuen uns darauf, ihn bei uns in Krefeld spielen zu sehen“, sagte der Sportliche Leiter Peter Draisaitl.