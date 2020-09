Nächster Neuzugang : Pinguine verpflichten Eugen Alanov

Krefeld Der gebürtige Kasache mit deutschem Pass spielte zuletzt in der Penny-DEL für die Nürnberg Ice Tigers und passt zur Strategie der neuen sportlichen Leitung. Insgesamt stand der Außenstürmer in der Liga 121 Mal auf dem Eis.

Bei ihrer Verjüngungskur für die neue Mannschaft sind die Krefeld Pinguine in der Penny-DEL fündig geworden. Von den Nürnberg Ice Tigers wechselt Eugen Alanov zu den Schwarz-Gelben. Der 24-jährige Außenstürmer, der in Ust-Kamenogorsk (Kazachstan) geboren wurde und einen deutschen Pass besitzt, galt einst bei der Düsseldorfer EG als hoffnungsvolles Talent, schaffte dort aber nicht den Durchbruch in die DEL und wurde in der Saison 2014/15 zum Zweitligisten EC Bad Nauheim ausgeliehen. Dort gehörte er bis zum Ende der Saison 2016/17 zu den Leistungsträgern des Teams. Anschließend wechselte er zu den Nürnberg Ice Tigers, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. „Eugen ist ein hart arbeitender Stürmer, der in der vergangenen Saison einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht hat. Er spielt gerne physisches Eishockey, kann aber auch Tore schießen und hat das Potenzial, ein sehr guter DEL-Spieler zu werden“, sagte damals Nürnbergs Sportdirektor Martin Jiranek. In seiner ersten Saison wurde er nach 26 Spielen an die Bayreuth Tigers ausgeliehen. In der Vorsaison absolvierte er für Nürnberg 48 Spiele (6 Tore / 15 Vorlagen).