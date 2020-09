Verstärkung für den Angriff : Krefeld Pinguine verpflichten Dominik Bokk

Krefeld Der 20-jährige U20-Nationalspieler wechselt vom schwedischen Erstligisten Rögle BK an den Niederrhein. Er zählt zu den talentiertesten deutschen Stürmern und gehört zur Organisation des NHL-Klubs Carolina Hurricanes.

Noch am Freitag hatte Chef-Scout Sergej Saveljev von den Pinguinen erklärt, dass Bokk wohl zu einem DEL-Top-Verein wechseln würde. „Da der Vertrag noch nicht bei uns eingetroffen war, bestand tatsächlich noch die Gefahr, dass Dominik sich anders entscheiden wird. Schließlich war er ja auch für andere DEL-Klubs ein interessanter Spieler“, sagte Saveljev am Samstag. Bokk, der Center und Außenstürmer spielen kann, brachte es in der Vorsaison für Rögle BK in 45 Spielen auf elf Tore und sechs Vorlagen. Sein Heimatverein ist der ERV Schweinfurt. Im Sommer 2016 ehrte ihn die Erich-Kühnhackl-Stiftung als besten deutschen Angriffsspieler des Geburtsjahrgangs 2000. Von Schweinfurt wechselte er zum Nachwuchs der Kölner Haie, wo er in der Saison 2016/17 in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Topscorer der Liga war und zum „Stürmer des Jahres“ gewählt wurde. Danach wechselte er nach Schweden zu den Växjö Lakers, wo er den Sprung in die Top-Liga schaffte. Im Januar war er bei der U20-Weltmeisterschaft in Tschechien der beste Scorer des deutschen Teams und war damit maßgeblich am Aufstieg der DEB-Auswahl in die Division A beteiligt. Er stand auch schon sechs Mal für die A-Nationalmannschaft des DEB auf dem Eis.