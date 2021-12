KEV-Fans geschockt : Pinguine verlieren Spiel gegen die Wild Wings und Shilin

Krefeld Bei der 3:5-Heimniederlage gegen die Schwenninger Wild Wings verletzte sich der Krefelder Torwart zu Beginn des letzten Drittels bei einem Zusammenprall schwer, wurde ins Krankenhaus gebracht und droht länger auszufallen.

Als die Pinguine auf dem besten Weg waren, ihren Fans am 2. Weihnachtstag im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings ein spätes Geschenk zu machen, wurden sie zu Beginn des letzten Drittels durch die Verletzung und des Ausfalls ihres Torwarts Oleg Shilin geschockt und mussten am Ende eine bittere und unglückliche 3:5-Niederlage hinnehmen. Vor 2657 Zuschauern kamen die Gastgeber ab der 21. Minute so richtig in Fahrt und drehten nach einem 0:2-Rückstand zwischenzeitlich das Match.