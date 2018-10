Krefeld Pinguine verlieren in Augsburg Sekunden vor dem Ende

Augsburg Die Krefelder mussten sich am Freitagabend im Auswärtsspiel gegen die Panther mit 2:3 geschlagen geben. Zweimal gab die Mannschaft von Trainer Brandon Reid eine Führung aus den Händen und war am Ende ein verdienter Verlierer.

Das tut weh! 77 Sekunden vor Spielende kassierten die Pinguine am Freitagabend im Auswärtsspiel gegen die Augsburg Panther beim Stande von 2:2 ihren dritten Gegentreffer und mussten ohne Punkt die lange Heimreise an den Niederrhein antreten. Zweimal waren die Krefelder vor 4848 Zuschauern in Führung gegangen, konnten sich aber nicht entscheidend in die Erfolgsspurt bringen. Im letzten Drittel ließen sie sich von den bissigen Panthern den Schneid abkaufen.

Was sich diese Woche beim Training angedeutet hatte, war dann kurz vor Spielbeginn auch auf dem Spielberichtsbogen zu erkennen. Philip Riefers, der als gelernter Stürmer in den vergangenen Wochen als Verteidiger überzeugte, rückte wieder in den Angriff und ersetzte in der zweiten Reihe den leicht angeschlagenen Vinny Saporani. Der Amerikaner saß neben Travis Ewanyk auf der Tribüne, der als weiterer überzähliger Stürmer nicht zum Kader gehörte. Verteidiger Alex Trivellato wechselte sich mit Patrick Seifert an der Seite vonJames Bettauer ab. Youngster Philipp Kuhnekath rückte in den dritten und Greger Hanson in den vierten Sturm. Bei den Hausherren kehrten die zuletzt verletzen Haase ud Gill zurück. So konnten die Panther ebenfalls sieben Verteidiger und 12 Stürmer aufbieten.